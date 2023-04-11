وزيرا التعليم يشهد حفل ختام الدورة الرمضانية لاتحاد الرياضة المدرسية

القاهرة - سامية سيد - يشهد الآن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل ختام الدورة الرمضانية 2023، التي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى أقيم بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضى.

ويشهد الوزيران خلال الحفل المبارة النهائية بين فريقى محافظتى القليوبية والغربية.

وعلى جانب آخر، كان استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس ‎مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة.

وثمن الدكتور رضا حجازى دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي، فضلاً عن خلق مناخ تجارى واستثماري قائم على المنافسة العادلة.

وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على تناول القضايا بفكر جديد يقوم على الاستدامة، وتم ترجمة ذلك من خلال دمج المفاهيم والقضايا المجتمعية فى المناهج، مؤكدًا على أهمية توعية الطلاب بمفهوم حماية المنافسة.