شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى جوبا يلتقي رئيس وحدة الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر بجنوب السودان رئيس وحدة الانتخابات ببعثة الامم المتحدة بجنوب السودان "دارين نانس"، حيث تطرق اللقاء الى الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات نهاية المرحلة الانتقالية بجنوب السودان.

وقد تطرق اللقاء للتحديات والعقبات التي تعوق العملية الانتخابية بالبلاد، وسبل الدعم الاقليمي والدولي الممكنة لها، حيث اعرب رئيس وحدة الانتخابات عن التطلع للتنسيق مع الجانب المصري فيما يتعلق بدعم جنوب السودان للمضي قدما في عمليتي صياغة دستور جديد وعقد الانتخابات. ومن جانبه، استعرض السفير "عبد القادر" الخبرة المصرية في مجال تنظيم الانتخابات والاستفتاءات على مدار تاريخ الدولة المصرية، مؤكدا على العزم على تقديم الدعم والمشورة الملاءمة لجنوب السودان.