شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تنتهى من إنشاء حاجز الأمواج الشرقى بميناء دمياط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل فيديو يوضح ما تم تنفيذه بمشروع حاجز الأمواج الشرقى بميناء دمياط، بعد انتهائه ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركز عالمياً للتجارة واللوجيستيات.

ويعتبر حاجز الأمواج الشرقي الجديد أهم عمل هندسى لميناء دمياط، ويهدف لتأهيل الميناء ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط، وطول الحاجز 1420 مترا، وأقصى عمق عند راس الحاجز يصل إلى 12 مترا، وتكلفة الحاجز تصل لـ 500 مليون جنيه.

كما تنفذ وزارة النقل مشروع حاجز الأمواج الغربى بميناء دمياط ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركز عالمياً للتجارة واللوجيستيات، ويتم إنشاء حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط بإجمالي أطوال 5.4 كم، ويهدف المشروع لتأهيل الميناء ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط.

وكانت وزارة النقل أعلنت أنه تم التعاقد على إدارة وتشغيل محطة " تحيا مصر 1 " بميناء دمياط بالشراكة مع تحالف شركات ( يوروجيت ألمانيا - كونتشيب إيطاليا - هاباج لويد - مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات - الشركة الهندسية للحاويات )، كما تم التعاقد على إدارة وتشغيل محطات الحاويات بكل من( ميناء السخنة - رصيف 100 بميناء الدخيلة ) بالشراكة مع تحالف شركة هاتشيسون بورتس بالتعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية ( COSCO – MSC – CMA ).

وتواصل الحكومة أعمال تطوير ميناء دمياط من خلال التعاون بين شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء دمياط لتوسعة الميناء وإنشاء محطة جديدة، بجانب أعمال التطوير التى تمت على الأرصفة.