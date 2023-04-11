شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على مدينة السادات فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منذ قليل مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من مدن وقرى المحافظة هطول أمطار غزيرة، نتيجة موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد.