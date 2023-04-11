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أمطار غزيرة على مدينة السادات فى المنوفية

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القاهرة - سامية سيد - شهدت منذ قليل مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من مدن وقرى المحافظة هطول أمطار غزيرة، نتيجة موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد.

 

ومن جانبه أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار فى كافة أنحاء المحافظة.

 

 

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء المدن والأحياء على متابعة الأوضاع لحظة بلحظة، والعمل على شفط المياة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية.

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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