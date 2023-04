شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العلمى الدولى لـ"إعلام القاهرة" يناقش "صناعة المحتوى الإعلامى الرقمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين 7/8 مايو المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ويضم المؤتمر (11) جلسة بحثية و(5) حلقات نقاشية منهم حلقتين (أجانب) و(3) حلقات نقاشية ما بين مصريين وعرب.

وينتمي المشاركون الأجانب من الخبراء المتحدثين في الحلقات النقاشية إلي عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا ، أسبانيا، بنجلاديش، نيجيريا، الهند، كما ينتمي المشاركون العرب من الخبراء المتحدثين في الحلقات النقاشية إلى عدة دول، مصر والإمارات والأردن.

وأوضحت الدكتورة وسام نصر وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن موضوعات الحلقات النقاشية باللغة الإنجليزية وهي:

1- Creating Content in The Digital Age: Seeking Value Adding & Trust building with Public.

2- The Impact of Algorithms and Filter bubble on Polarization and Intellectual Isolation of Social Media use.

وموضوعات الحلقات النقاشية باللغة العربية، هى:

1- الاتصال الحكومي والمؤسسي في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس: تجارب عالمية ومحلية.

2- المؤثرون بين حرية التعبير وحدود قوة التأثير والمسئولية الاجتماعية

3- واقع ومستقبل المنصات الرقمية العربية: رؤية نقدية واستشرافية.

ويشارك فى المؤتمر أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ما بين رئاسة الجلسات البحثية والحلقات النقاشية والتعقيب عليها، و يبلغ عدد الباحثين المشاركين ببحوث علمية فى المؤتمر (58) باحثًا من كليات ومعاهد الإعلام المختلفة داخل مصر وخارجها، وتتنوع الموضوعات التى تتناولها الجلسات للمؤتمر، وتدور معظمها حول المحاور التالية:

استراتيجيات تسويق المحتوى الإعلامي الرقمي، وصناع المحتوي الإعلامي وأساليب مواجهته، وتجارب عربية ودولية في صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي ، وتكنولوجيا الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، والذكاء الاصطانعي وتطبيقاته في مجال صناعة المحتوى الإعلامي، والمنصات الرقمية وتأثيراتها، والاتجاهات البحثية في مجال الإعلام الرقمي، والإعلام الرقمي في ضوء الضوابط الأخلاقية.

ويشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من الخبراء الحضور، وهم:

- الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة. - الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. - الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. - الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة . -الدكتورة حنان جنيد رئيس المؤتمر وعميد الكلية. - الدكتورة وسام نصر أمينة عامة المؤتمر ووكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

- الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن.

- السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بمصر.

- م.غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- د.درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ووزيرة الإعلام سابقًا.