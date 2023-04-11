شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: الدولة المصرية حققت خطوات واسعة فى النهوض بالمرأة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن الإسلام أعلى من شأن المرأة، وساوى بينها وبين الرجل، فى الحقوق والواجبات والتكاليف الشرعية، مستشهدا بالآية الكريمة فى قوله سبحانه وتعالى: "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ".

وتابع مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتى"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كرمت المرأة ووضعتها فى مكانتها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النساء شقائق الرجال يشاركهنم فى المسئولية وكل مسئول عن رعيته)"، مشيرا إلى أن النبى أكد أن المرأة ومسئولة عن رعيتها حين قال صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسئولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته".

واستكمل مفتى الجمهورية: "تتجلى أهمية دور المرأة فى المجتمع، فى كونها الأم والأخت والزوجة والابنة، فهي تمثل نصف المجتمع، ومن كونها الأم التى تربى وتعلم يعول عليها فى بناء جيل يقدر المسئولية ويقوم بما عليه تجاه العقيدة والوطن، ولم تترك المرأة المسلمة مجالا من مجالات العمل على مدار العصور المختلفة إلا وقد خاضته، وأحرزت فيه السبق، ومنها مشاركتها فى الحروب مثل نسيبة بنت كعب، التى شاركت فى غزوة أحد، وأثنى النبى عنها وقال عنها: ما التفت يمينا أو شمالا إلا رأيتها تقاتل، وقد أًصيبت 12 جرحا ما بين ضربة سيف أو رمح".

وأوضح: "لقد بات وجود المرأة المسلمة الحكيمة من أهم الضروريات، فإن لها دورا كبيرا فى النهوض بالبلاد، وقد أدركت الجمهورية الجديدة، الدور الحيوى للمرأة المصرية فى كافة مجالات الحياة كافة، وخطت خطوات واسعة فى مسار النهوض بالمرأة فى كافة المجالات، فنص دستور2014 لأول مرة على الاهتمام بقضايا المرأة وتضمن 20 مادة تخاطب المرأة ، وكفل لها الفرص ومساواتها مع الرجل فى جميع الحقوق السياسية والاجتماعية، والاقتصادية، وهذا الاتجاه الذى أخذت به الدولة المصرية تتفق مع الشرع الشريف الذى صان المرأة وضمن لها حقوقها".

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.