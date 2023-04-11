شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث توعية الطلاب بمفهوم وثقافة حماية المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس ‎مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة.

وثمن الدكتور رضا حجازى دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي، فضلاً عن خلق مناخ تجاري واستثماري قائم على المنافسة العادلة.

وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على تناول القضايا بفكر جديد يقوم على الاستدامة، وتم ترجمة ذلك من خلال دمج المفاهيم والقضايا المجتمعية فى المناهج، مؤكدًا على أهمية توعية الطلاب بمفهوم حماية المنافسة.

ومن جهته، قال ‎الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس ‎مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن حماية المنافسة تمثل داعماً أساسياً للصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن قطاع التعليم، وكل ما يرتبط به، ضمن أولويات الجهاز كونه يهم قطاعًا عريضًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز يستهدف ‎نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتناول اللقاء استعراض تفعيل آليات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهاز حماية المنافسة، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مديرى الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية لنشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، فضلًا عن تزويد الطلاب بالمفاهيم الخاصة بها.