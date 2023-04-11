شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إسبانيا بالقاهرة: علاقتنا مع مصر تشهد تطورا ملحوظا ولدينا تكامل واضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير إسبانيا في مصر، البارو إيرانثو جوتييريث، إن العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا تزال هناك إمكانية لتطويرها بشكل أكبر، لا سيما في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى وجود أوجه تكامل واضحة بين بلدينا، وتظهر الأرقام التجارية على مدى العامين الماضيين ارتفاعًا واضحًا، وهو دليل على تمتع علاقتنا الثنائية بصحة جيدة.

وأضاف البارو خلال حفل الإفطار السنوي الذي تنظمه السفارة الإسبانيه بالقاهرة، أن زيادة الزيارات المتبادلة في السنوات الأخيرة (الرئيس السيسي إلى إسبانيا 2015 ورئيس الحكومة بدرو سانشيث إلى القاهرة في ديسمبر 2021) عززت التطبيق العملي لمعاهدة الصداقة والتعاون الموقعة عام 2010، ومن منطلق تأكيد الرغبة المشتركة في مواصلة العمل على الحوار السياسي، زارت وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا جونزاليس لايا مصر في أكتوبر 2020 وسافر الوزير شكري إلى مدريد في أبريل 2022.

وفي الآونة الأخيرة، سافرت وزيرة الدولة للتجارة، زيانا منديز، إلى القاهرة في نهاية سبتمبر 2022 للمشاركة في مؤتمرات الشراكة متعددة الأطراف التي نظمتها هيئة الصادرات والاستثمار الإسبانية ICEX والتقت وزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط.

في نوفمبر الماضي، سافر وفد رسمي كبير برئاسة رئيس الحكومة بدرو سانشيث إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ (COP-27).

وأشار السفير إلى أن التجارة الثنائية بين إسبانيا ومصر شهدت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ التبادل التجاري بين بلدينا عام 2022، قيمة إجمالية قدرها 4 مليارات و500 مليون يورو. وانخفضت الصادرات الإسبانية إلى مصر العام الماضي (1 مليار و 569 مليون يورو) بنسبة 1.5٪ ، بينما زادت الواردات من إسبانيا (2 مليارين و 930 مليون يورو) بنسبة 146٪.

ونتيجة لذلك، أصبحت إسبانيا العميل الثاني لمصر في عام 2022 ، حيث قفزت من المركز السابع الذي احتلته في عام 2021 ، نتيجة زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال المصري إلى إسبانيا ، في سياق التنويع الإسباني للإمدادات وزيادة أكبر في المعروض من مصر بفضل إعادة افتتاح محطة تسييل الغاز بدمياط عام 2021 (التي بنتها شركة يونيون فينوسا الإسبانية).

وفي الوقت نفسه، على قائمة أكبر الموردين لمصر احتلت إسبانيا المركز الخامس عشر عام 2022 وشملت قائمة صادراتها إلى مصر بشكل رئيسي: الآلات والأجهزة الميكانيكية والمركبات والجرارات والأجهزة والمواد الكهربائية والنحاس ومصنوعات، بينما استوردت إسبانيا من مصر في نفس الفترة: وقود وزيوت معدنية ومواد بلاستيكية ومصنوعاتها والحديد والصلب والأسمدة والملابس المشغولة.

ووفقاً لأحدث بيانات سجل الالاستثمارات التابع لوزارة الدولة للتجارة، قال السفير: يقدر حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر بـ809 مليون يورو.

ومنذ عام 1998، أبرمت إسبانيا بروتوكول مالي لتمويل مشروعات الشركات الإسبانية مع الإدارة المصرية. خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية ، تم التوقيع على إعلان مشترك بشأن التمويل ، أتاحت إسبانيا بموجبه لمصر ما يصل إلى 400 مليون يورو في شكل تمويل ثنائي بشروط ميسرة.

ومن أبرز المشروعات التي تم تمويلها مؤخرا من الجانبين المصري والإسباني:

‌. تشييد شركة جاميسا لمزرعة رياح خليج جبل الزيت بطاقة 120 ميجاوات، بقيمة 119.2 مليون يورو

‌. حماية وإنارة بعض المواقع الأثرية بتكلفة بلغت 30 مليون يورو

‌. إعادة تأهيل 23 قطارا بالخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، جاري التنفيذ من قبل شركة الإنشاءات المعاونة للسكك الحديدية (CAF) بتكلفة 158.9 مليون يورو.

‌. توقيع عقد بين شركة تالجو وسكك حديد مصر في أغسطس 2022 للحصور على 7 قطارات نوم جديدة شاملة الصيانة لمدة 15 عام بقيمة 200 مليون يورو.

وأوضح السفير ، أن إسبانيا ومصر تتشارك إرثاً تاريخياً وحضارياً استثنائياً، ساهم في العديد من أوجه التبادل الثقافي على مر القرون. مضيفا: "نحن نفخر بأنفسنا في إسبانيا بسبب التراث العربي والإسلامي الغني الذي يزوره المسافرون المصريون والمسافرون من جميع أنحاء العالم بانتظام ويستمتعون به. في الوقت نفسه ، يجذب التراث التاريخي والثقافي المصري غير العادي المزيد والمزيد من الإسبان وهو أرض خصبة جدًا للعلاقات الثقافية بين بلدينا."

تحظى مصر وإسبانيا بتعاون ممتاز في مختلف المجالات: اللغة الإسبانية وعلم المصريات والفنون المسرحية، وخاصة فن الفلامنكو والفن الدرامي. تشارك إسبانيا بانتظام في الأحداث الثقافية المختلفة مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومهرجان القاهرة للجاز، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط ، ومهرجانات مسرح الإسكندرية وقنا - الأقصر، ومهرجان المسرح الصغير بالقاهرة. والإسكندرية ، معارض للفن المعاصر ، مثل Art D´Egypte ، من بين العديد من الفعاليات الأخرى.

يبذل معهد سربانتيس بفرعيه في القاهرة والأسكندرية، اللذان استعادا بالفعل مستوى النشاط الأكاديمي الذي كانا عليه قبل جائحة كورونا، جهودًا كبيرة للترويج لبرامج دبلوما تعليم اللغة الإسبانية للاجانب ( DELE) كوسيلة لتعزيز الوصول إلى الجامعات الإسبانية والأيبيروأميريكية. يتلقى أكثر من 6000 دارس للغة الإسبانية دورات التعليم العالي في 20 جامعة مصرية حكومية وخاصة. ازداد عدد أقسام اللغة الإسبانية في الجامعات المصرية في السنوات الأخيرة ويتجاوز بالفعل 20 قسمًا. كل هذا يمثل زيادة كبيرة في عدد معلمي اللغة الإسبانية وما يترتب على ذلك من تأهيل خاص.

وأوضح السفير أن إسبانيا لديها 12 بعثة أثرية في مواقع مصرية مختلفة مثل سقارة والأقصر وأسوان ووادي الجمال وفي وسط البلاد. يقومون بعمل علمي في بعثات سنوية تستمر لمدة شهر. كما يعمل وجودها على تقديم دورات تدريبية لمسؤولي وزارة الآثار والسياحة (عقدت آخرها في أسوان في ديسمبر 2022 ، عن الأنظمة المتحفية، وفي القاهرة في فبراير 2023 حول التسويق والإدارة الثقافية).

حاليا، تعرض العديد من المتاحف المصرية نتائج الحفريات الإسبانية: متحف الأقصر الأثري ، وبعثة جحوتي والوزير أمنحوتب هوي، ومتحف النوبة بأسوان، بعثة قبة الهوى.

كما تعتبر الرياضة أيضًا جزءًا مهمًا من ثقافاتنا ولهذا السبب من الضروري التأكيد على الاستقبال الكبير الذي حظي به نشر الأحداث الرياضية الإسبانية في مصر. كرة القدم هي بلا شك الرياضة الأكثر متابعة من قبل الجمهور المصري ، وهو عامل يساهم بشكل كبير في زيادة الوعي بإسبانيا في مصر.

السياحة - التي كانت تقليديا أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري - تتعافى تدريجيا ، وعلى الرغم من غزو أوكرانيا ، استقبلت البلاد في عام 2022 حوالي 12 مليون سائحاً.

يرجع جزء كبير من هذا الانتعاش إلى السياحة الإسبانية، التي نمت بشكل مطرد لتصل إلى رقم 180 ألف سائح في عام 2022.

حضر وزير السياحة المصري ، الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للسياحة والسفر الإسباني ( FITUR) هذا العام والتقى بوزيرة الدولة روزانا موريللو. الهدف هو مضاعفة عدد الزوار الإسبان إلى مصر في عام 2023 ، وهو ما سيساهم فيه الافتتاح المرتقب لرحلات طيران إضافية من مدريد إلى القاهرة والأقصر.

بالنسبة لإسبانيا، تحظى مصر بمكانة متقدمة في مجالات التعاون، وفقًا للخطة الرئيسية الخامسة للتعاون. الهدف الاستراتيجي العالمي هو المساهمة في زيادة قدرات الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني، من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والعادلة. تعد المساواة بين الجنسين هي إحدى السمات المميزة للتعاون الإسباني في مصر ، مما يسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى خلق فرص عمل للمرأة ووتعزز الحماية الاجتماعية.

أعلنت الحكومة الإسبانية عن مضاعفة أموال التعاون الدولي في عام 2023 ، وبالتالي من المتوقع زيادة الميزانية الثنائية مع مصر. بلغ الحجم الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة في الفترة الماضية 2015-2021 ما يقرب من 50 مليون يورو.

كما تحدد خطة البرامج الجديدة على أربعة مجالات عمل: مكافحة الفقر، المساواة بين الجنسين، التحول البيئي العادل والاقتصاد الأخضر والهجرة.

تنفذ الوكالة الإسبانية الدولية للتعاون من أجل التنمية في الوقت الراهن 21 مشروعاً تبلغ قيمة ميزانيتها الإجمالية 11 مليون يورو، تشمل قطاعات المساواة بين الجنسين، المياه، التأهيل والتوظيف، الحوكمة الديمقراطية والتعزيز المؤسسي والتعاون الثقافي.



سفير إسبانيا في مصر