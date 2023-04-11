شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئاسة: ارتفاع عدد السفن بقناة السويس 20%.. والإيرادات 2.3 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومصطفى الدوجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، خلال الربع الأول من العام الجاري، أظهر ارتفاع أعداد السفن التي مرت بالقناة، بنسبة حوالي 20%، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وارتفاع الإيرادات لتسجل حوالي 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ حوالي 35%، مع تسجيل القناة كذلك لأعلى معدل عبور يومي في تاريخها، يوم 13 مارس الماضي، بلغ 107 سفن، بحمولة 6.3 مليون طن.

كما عرض الفريق أسامة ربيع محاور ومشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتحديث أسطولها البحري، وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، في ضوء محورية دورها في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



صندوق النقد الدولى يتوقع تزايد نمو الاقتصاد المصرى العامين الجارى والمقبل صندوق النقد الدولى يتوقع تزايد نمو الاقتصاد المصرى العامين الجارى والمقبل

توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى إلى 3.7% خلال العام المالى الحالى على أن ترتفع تلك المعدلات إلى 5% العام الذى يليه 2024.

ورجّح الصندوق، فى تقريره لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر اليوم، أن تبلغ معدلات التضخم فى مصر 21.6% خلال العام المالى الحالى لتراجع إلى 18% فى 2024.

فى الوقت نفسه، خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجارى إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة فى يناير الماضى و3.6% فى أكتوبر السابق عليه.

ورجح الصندوق نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% خلال السنة الحالية و3.2% فى 2024فى حين توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5% و3.9% خلال السنة الحالية والمقبلة على التوالي.

ووفق التوقعات الصادرة اليوم، فإن اقتصاد الكويت سينمو بنسبة 0.9% فى السنة الحالية و2.7% فى 2024، أما اقتصاد العراق فسينمو 3.7% فى 2023 و3.1% فى 2024.



انخفاض بدرجات الحرارة غدا وأمطار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 21 درجة انخفاض بدرجات الحرارة غدا وأمطار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 21 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب و جنوب البلاد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

ويتوقع أن يشهد الطقس غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأربعاء على شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.



رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير مدينة الأثاث بدمياط رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير مدينة الأثاث بدمياط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء حازم هدهود، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي بهدف متابعة الجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمساندة هذه الصناعة المهمة وتطويرها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي.



شم النسيم إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص شم النسيم إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن يوم شم النسيم الموافق الاثنين 17 أبريل الجارى، يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك فى إطار نص قرار رئيس الوزراء رقم 1354 لسنة 2023 على أن يكون يوم الاثنين 17 أبريل 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

وقال الوزير: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وهنأ وزير القوي العاملة بهذه المناسبة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف والترابط وبذل التضحيات، لتبقى الدولة المصرية فى وحدة نسيجها نموذجاً يهدى الإنسانية للخير والنماء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والسلام.



الحكومة تنفى تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا الحكومة تنفى تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنخ فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً، مٌشددةً على أن كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة سليمة وآمنة وخالية من أية هرمونات محظورة دولياً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات الرقابية المعنية، من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مُشيرةً إلى شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق والمجازر، وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذبحها داخل المجازر المعتمدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال ضبط أي مخالفات.



مجلس النواب يدين الاعتداء الإسرائيلى السافر على الأقصى.. فيديو مجلس النواب يدين الاعتداء الإسرائيلى السافر على الأقصى.. فيديو

أدان مجلس النواب اليوم، الاعتداءِ الاسرائيلى السافرِ على المسجد الأقصي، مطالبا المجتمعَ الدوليَ بتحملِ مسئوليتهِ في وضعِ حدٍ لتلكَ الاعتداءاتِ، حتى نجنبَ المنطقةُ مزيدا منْ التوترِ.

جاء ذلك خلال كلمة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اليوم بالجلسة العامة.

وقال "جبالى": "استيقظ المصريين فجرِ الأربعاءِ الماضي الخامسَ منْ أبريل عامَ ٢٠٢٣، على مشهدٍ منْ المشاهدِ المستنكرةِ وصورةٍ منْ صورِ الانتهاكاتِ الإسرائيليةِ المتكررةِ لحرمةِ الأماكنِ المقدسةِ فكانَ اقتحامُ الشرطةِ الإسرائيليةِ للمسجدِ الأقصى الشريفِ وما صاحبَ ذلكَ منْ اعتداءاتٍ سافرةٍ على المصلين ما هوَ إلا تعدّ صارخٍ على حريةِ العبادةِ التي كفلتها المواثيقُ الدوليةُ كافة".



الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مستمر للخميس وبدء الارتفاع التدريجى الجمعة الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مستمر للخميس وبدء الارتفاع التدريجى الجمعة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة يستمر حتى الخميس المقبل على كافة أنحاء الجمهورية، ليسود خلال هذه الفترة طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة جنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من الجمعة المقبل 14 أبريل، من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل مع يوم الجمعة العظمى على القاهرة على سبيل المثال 25 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.



محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف.. تبدأ 6 مايو محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف.. تبدأ 6 مايو

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية للعام الدراسي 2022 / 2023 والتى تبدأ فى 6 مايو المقبل وتنتهى 25 مايو

التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال شم النسيم والأعياد

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة فى الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة حتى بعد عيد الفطر المبارك خاصة المنتجات التى يقبل عليها المواطنين فى الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطرى والتموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمى للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إستمرار عمل معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة، والمتابعة المستمرة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين.



فيتش: تجارة التجزئة الإلكترونية تشهد نمواً قوياً فى مصر السنوات القادمة فيتش: تجارة التجزئة الإلكترونية تشهد نمواً قوياً فى مصر السنوات القادمة

فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصرى، أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير وكالة "فيتش" الأمريكية حول "قطاع تجارة التجزئة في مصر"، والذي أوضح أن قطاع تجارة التجزئة في مصر يتطور بشكل مطرد، حيثُ يتجه المستهلكون إلى تجارة التجزئة الرسمية، خاصًة في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.

وأفاد التقرير أن تجارة التجزئة الإلكترونية في مصر سوف تسجل نموًا قويًا على مدى السنوات القادمة، ويأتي ذلك مدعومًا بإمكانيات وصول قوية إلى الإنترنت في المناطق الحضرية وتحسين الخدمات اللوجستية.