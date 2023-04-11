شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "تحدى الخير" تحقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "فى رمضان_ الخير خيرين"، حققت حملة "تحدى الخير" التى أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" نجاح كبير عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تستهدف تشجيع رجال الأعمال والفنانين على الانضمام لتحدى الخير بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، واحتفالًا بيوم اليتيم، من أجل إسعاد الأطفال الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

وقام عدد كبير من الفنانين ورجال الأعمال بإعلان استجابتهم للحملة والمشاركة مع المؤسسة فى تحدى الخير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بتقديم الدعم للأطفال في مجال التعليم أو الرياضة، أو تنظيم زيارات لدور الأيتام التابعة لمسقط رأسهم، بالإضافة إلى توزيع مساعدات غذائية وهدايا للأطفال الأيتام، وغيرها من المساعدات الأخرى.

وفي السياق ذاته، عززت المؤسسة من خلال مقراتها في كافة المحافظات و متطوعيها، وقامت بتجهيز احتفالات للأيتام وتوزيع هدايا ومساعدات غذائية عليهم، فضلًا عن تنفيذ أنشطة ترفيهية وثقافية من أجل إسعادهم.

الجدير بالذكر أن بداية انطلاق الحملة كانت من محافظة بني سويف، بالتعاون مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أبو هشيمة الخير" للاحتفال بالأطفال الأيتام وإدخال السرور على قلوبهم والإفطار معهم.