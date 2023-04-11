شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى يتوقع تزايد نمو الاقتصاد المصرى العامين الجارى والمقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى إلى 3.7% خلال العام المالى الحالى على أن ترتفع تلك المعدلات إلى 5% العام الذى يليه 2024.

ورجّح الصندوق، فى تقريره لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر اليوم، أن تبلغ معدلات التضخم فى مصر 21.6% خلال العام المالى الحالى لتراجع إلى 18% فى 2024.

فى الوقت نفسه، خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجارى إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة فى يناير الماضى و3.6% فى أكتوبر السابق عليه.

ورجح الصندوق نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% خلال السنة الحالية و3.2% فى 2024فى حين توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5% و3.9% خلال السنة الحالية والمقبلة على التوالي.

ووفق التوقعات الصادرة اليوم، فإن اقتصاد الكويت سينمو بنسبة 0.9% فى السنة الحالية و2.7% فى 2024، أما اقتصاد العراق فسينمو 3.7% فى 2023 و3.1% فى 2024.

وتشير توقعات نمو الاقتصاد العالمى الأساسية، والتى تفترض احتواء أزمة البنوك العالمية وتداعياتها، إلى احتمال تسجيلها 2.8% فى عام 2023، قبل أن يرتفع ببطء ويستقر عند 3% بعد 5 سنوات، وهو أدنى توقع متوسط الأجل فى عقود.

وإذا لم يتم احتواء أزمة القطاع المالى العالمية، فإن النمو العالمى سيتراجع إلى 2.5% فى عام 2023، وهو أضعف نمو منذ التراجع الاقتصادى العالمى عام 2001 مع استثناء أزمة كورونا فى عام 2020، والأزمة المالية العالمية فى 2009.

ويتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العام العالمى من 8.7% فى عام 2022 إلى 7% فى عام 2023، تحت ضغط تراجع أسعار السلع الأساسية، لكن التضخم الأساسى من المرجح أن ينخفض بشكل أبطأ.