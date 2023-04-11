مسلسل رسالة الإمام.. خطوات لتشجيع الأبناء على تعلم العلوم الدينية (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - مسلسل رسالة الإمام تناول عدة نصائح لتعليم الفتاة أصول العلوم الدينية، وتناول بعض القضايا المهمة التي تهتم بالمرأة، لذا يستعرض الإنفوجراف التالى بعض النصائح التى تجعل أبناءك تتعلم العلوم الدينية والإنسانية.