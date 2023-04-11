شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية لوزير الأوقاف: تربطنا محبة حقيقية ونخدم الوطن معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية على رأس وفد كبير من قيادات الكنيسة الإنجيلية لتهنئته وقيادات وزارة الأوقاف بعيد الفطر المبارك، ظهر اليوم .

وخلال اللقاء رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالحضور معربًا عن سعادته بهذه اللحمة الوطنية التي تنم عن الروح الوطنية القوية التي نسعد بها في كل المناسبات الوطنية، كما هنأهم بالأعياد التي تمر بنا جميعًا في مصر مسلمين ومسيحيين، فكل عام ومصر كلها بخير.

وأشار وزير الأوقاف إلى اهتمام الكنيسة الإنجيلية دائمًا بالإسهام في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وهذا أمر له دلالته ورمزيته، بما يعكس الحرص على العمل الوطني والإنساني المشترك.

وأهدى وزير الأوقاف القس الدكتور أندريه زكي ووفد الكنيسة الإنجيلية أحدث إصدارات وزارة الأوقاف كتاب: "حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية"، حيث يلقي الضوء على اهتمام الإسلام بموضوع البيئة وضرورة التعامل معها على أنها ملكية عامة يتوجب علينا المحافظة على مكوناتها وثرواتها ومواردها ، ورفع الأذى عن كل ما يضر بالإنسان أو الكون، وبيان عظيم الثواب المترتب على فعل ذلك .

ويبين أن الشريعة الإسلامية بأصولها وفروعها وقواعدها الفقهية ومقاصدها الشرعية قد أولت حماية البيئة ورعايتها والمحافظة عليها عناية خاصة، من منطلق أن كل ما يحقق مصالح البلاد والعباد هو من صميم مقاصد الأديان.

ويؤكد أن ما يترتب على مخاطر التعدي على البيئة من ضررٍ إنما هو ضرر متعدٍ لا يقف عند حدود مرتكبيه أو دولهم أو إقليمهم ، إنما يتجاوزهم إلى نطاق أوسع ربما يؤثر في الكرة الأرضية كلها وعلى البشرية جمعاء ، مما يتطلب منَّا العمل معًا للحفاظ على البيئة وسن القوانين الملزمة الرادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء عليها ، سواء على المستويات الوطنية أم الدولية.

وكتاب "العملات الافتراضية المشفرة" الذي يبين أن النقود القانونية المعتبرة هي تلك النقود التي تصدرها الدول وتضمن قيمتها ، أما العملات الافتراضية المشفرة فيُصدِرها مبرمجون محترفون دون الحصول على ترخيص معتبر أو ضمانات كافية.

ويؤكد أن إصدار النقود هي مسئولية الدول وليس الأفراد ولا الجماعات ولا الأحزاب ولا القبائل ، بحيث تكون الدولة هي الضامن لقيمة النقد المُصْدَر عنها ، كما يبين أن الغرض الرئيس من إصدار النقود هو الاستجابة لحاجة الدولة وتحقيق مصلحتها، لا لجني الأرباح من إصدارها أو الاتجار فيها.

ويَخلُص إلى أن العملات الافتراضية المشفرة بوضعها الراهن لا يجوز التعامل بها لكثرة الغرر، وحِدّة المخاطرة ، فضلًا عن جهالة المُصْدِر وجهالة المتعَاملين والتقلب الشديد والسريع في قيمتها ، وما يشوبها من مخاطر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمن العام للدول والشعوب.

وفي كلمته هنأ القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعيد الفطر المبارك، معبرًا عن اعتزازه بما يقدمه وزير الأوقاف من إنتاج فكري متميز وأن اللقاء الذي يعقد في وزارة الأوقاف يتضمن محورين الأول التهنئة، والثاني المناقشات الفكرية العلمية والوطنية الثرية.

وأكد "زكى" أن هناك الكثير من الروابط المشتركة بين الأوقاف والطائفة الإنجيلية وتربطنا محبة حقيقية نخدم بها وطننا معًا، فالحوار مع الأوقاف مستمر، وبهذا التعاون وهذا الترابط نقدم نموذجًا حقيقيًّا للعيش المشترك.

وعن موضوع المؤتمر القادم "الدين والمجتمع" أكد القس الدكتور أندريه زكي أن الهدف الأسمى من هذا المؤتمر هو كيف نفهم الدين كقوة إيجابية لدعم الوطن والنهوض بالمجتمع، فكلنا نتكاتف من أجل هذا الوطن.