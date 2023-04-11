تعليم الجيزة: 13 أبريل تدريب المتخلفين عن برنامج التأهيل التربوى للمعلمين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء تدريب المعلمين المتخلفين عن حضور تدريب التأهيل التربوي للمعلمين الجدد لمرحلة معلم فصل ورياض أطفال خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 13 أبريل وحتى يوم الأربعاء 19 أبريل 2023، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمركز التنمية المهنية بالدقى أمام مسجد أسد بن فرات من شارع التحرير، وذلك بناء على تعليمات رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين.

وأكدت المديرية الالتزام بالحضور فى المواعيد المقررة لمن تخلف عن الحضور أو لم يحضر اليوم الأخير، علما بأن يوم الإثنين 17 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم .

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بدأت يوم الإثنين 13 مارس الماضي، برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين رياض أطفال ومعلم فصل، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتضمنت الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوي للمعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، تناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثاني فتناول استراتيجيات التدريس، وتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما تناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة في تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.