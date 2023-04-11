شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة الدكتور القس اندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ القاهرة أن مصر نموذج فريد فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها وأصبحت دولة المواطنة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية محط أنظار العالم، مشيرًا إلى أن مصر تنعم بجو من الاستقرار والأمن فى عهده لم تشهده من قبل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاحتفالات التى تملأ البلاد سواء دينية أو وطنية ويشارك فيها كل أبناء الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا اللقاء هو تعبير عن محبة كبيرة قبل أن يكون لقاءًا رسميًا، مثمنًا وجود هذا العدد الكبير من أبناء الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر.

وأكد محافظ القاهرة أن وجود هذا الوفد الذى ضم عدد من أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب، وهيئة الأوقاف الإنجيلية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات الهيئة الإنجيلية يعبر عن محبة خاصة وحقيقية تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى بلد السلام والأمن والمحبة والاستقرار.

وقدم الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بالمحافظة، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصرى.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن مصر نموذج للعيش المشترك مشيرًا إلى أن التطوير العمرانى الممتد وشبكة الطرق الجديدة بالقاهرة أصبح محل إعجاب كبير للمواطنين المقيمين بالخارج الذين يعبرون عن انبهارهم بالتغيير الحادث بالعاصمة أثناء زيارتهم لمصر.

وأضاف رئيس الإنجيلية:" نهنئكم ونهنىء جميع المصريين بعيد الفطر ونعتز ببلادنا الجميلة ونصلي من أجل كل المصريين وسلام العالم".