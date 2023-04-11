- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تعقد الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم بمقر مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتنسيق مع الدكتور محمد شحاتة أستاذ القانون الجنائي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية، فعاليات "الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية"، والتي استضافت أوائل الفرق الدراسية من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، والدكتورة منار صبري السنوسي مدرس مساعد بقسم القانون العام كلية الحقوق جامعة القاهرة.
استهلت فعاليات الورشة التدريبية بعرض مقطع ڤيديو تسجيلي عن النيابة الإدارية واختصاصاتها من إعداد مركز التدريب القضائي، واستمع الحضور لمحاضرات تعريفية عن نشأة النيابة الإدارية ومراحل تطورها ودورها في مكافحة الفساد وفقًا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية وضوابط وشروط الالتحاق بالنيابة الإدارية، أعقب ذلك عمل محاكاة للعمل القضائي بالنيابة الإدارية بإشراف المستشار معتز الهلالي عضو مركز التدريب القضائي.
واختتمت الزيارة بجولة شملت المكتبة المركزية والبهو الفرعوني وقاعة المؤتمرات الكبرى برئاسة الهيئة.
الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (1)
الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (2)
الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (3)
الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (4)
الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (5)
الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (6)
الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (7)
الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (8)
الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (9)