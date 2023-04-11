شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تعقد الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم بمقر مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتنسيق مع الدكتور محمد شحاتة أستاذ القانون الجنائي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية، فعاليات "الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية"، والتي استضافت أوائل الفرق الدراسية من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

أقيمت الورشة تحت رعاية المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وبتشريف المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية

جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، والدكتورة منار صبري السنوسي مدرس مساعد بقسم القانون العام كلية الحقوق جامعة القاهرة.

استهلت فعاليات الورشة التدريبية بعرض مقطع ڤيديو تسجيلي عن النيابة الإدارية واختصاصاتها من إعداد مركز التدريب القضائي، واستمع الحضور لمحاضرات تعريفية عن نشأة النيابة الإدارية ومراحل تطورها ودورها في مكافحة الفساد وفقًا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية وضوابط وشروط الالتحاق بالنيابة الإدارية، أعقب ذلك عمل محاكاة للعمل القضائي بالنيابة الإدارية بإشراف المستشار معتز الهلالي عضو مركز التدريب القضائي.

واختتمت الزيارة بجولة شملت المكتبة المركزية والبهو الفرعوني وقاعة المؤتمرات الكبرى برئاسة الهيئة.



يأتي ذلك في إطار رؤية مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، نحو عقد عدد من تلك الورش التدريبية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، والتي تستهدف بشكل أساسي تعريف دارسي القانون بالجامعات المصرية، بدور النيابة الإدارية في المنظومة القضائية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بأجهزة ووحدات ووزارات الدولة، وما تقوم به من أجل تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري، وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (1)



الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (2)



الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (3)



الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (4)



الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (5)



الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (6)



الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (7)



الورشة التدريبية الأولى لطلبة الجامعات المصرية (8)