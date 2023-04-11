شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تركيب قضبان وبازلت وأعمدة الكاتنيري للقطار السريع العين السخنة _ مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم تنفيذ الجسور والكبارى فى القطاعين الثانى والثالث بسواعد مصرية والافتتاح 2024

اقتربت وزارة النقل من الانتهاء من الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، العين السخنة العلمين مطروح، والمقرر تشغيله 2024، ليربط عددًأ من المناطق السياحية والاستثمارية والموانئ والمناطق الصناعية، ليخدم حركة الركاب والبضائع، يوفر الوقت بشكل يصل للنصف، نظرا لسرعته الكبيره التى تصل ل 250 كم / الساعة.

واعلنت وزارة النقل تسليمها 50 كم من مسار القطار للتحالف المصرى الألمانى، لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وتركيب القضبان وأعمدة التيار الكهربائى، حيث يسير الخط الأول للقطار السريع فى نفس المسار الخاص بقناة السويس ليربط البحر الأحمر بالأبيض المتوسط.

من جانبه أكد المهندس كامل الوزير - وزير النقل، أنه تم تسليم القطاع الأول من جسر السكة للخط الأول، في نطاق محطة العاصمة، لتحالف ( سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب ) باجمالي طول 50 كم والذي يمتد من محطة العاصمة غربا حتى محطة محمد نجيب بطول 25 كم وشرقا باتجاه محطة السخنة بطول 25 كم )، مشيرا إلى أنه تم البدء في تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيري ليبدأ بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع للشركة خاصة مع التقدم الكبير في جسر السكة بقطاعات المشروع المختلفة مثل (قطاع أكتوبر وقطاع العلمين/فوكة ) واللذان اصبحا جاهزين للتسليم لتحالف سيمنز.

وتتكون شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري انشائها من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بآجمالي اطوال تصل الي 2250 كم ويبلغ طول الخط الاول العين السخنة / العلمين /مطروح 675كم وعدد محطاته 23 محطة منها 10 محطات سريعة والبقى اقليمية.

وأشار وزير النقل إلى أن العمل متواصل فى باقى قطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر وكذلك محطات القطار، والاعمال الصناعية التي تشمل كباري المسار وكباري السيارات مثل كوبري الكيلو 4.5 والذي يبلغ طوله 300 متر والاخوار والتي تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وذلك بالتزامن مع الاشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي الهام.

وأكد وزير النقل، أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب و تقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصاديةمضيفاً أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من اكتوبر والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) كما ستخدم المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية )في مصر خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والاقصر واسوان وابوسمبل والبحر الاحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر.

ولفت وزير النقل إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق فى الصناعية أو الزراعية المار بها، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات بالاضافة الى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا، سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.