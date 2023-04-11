شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كلية الإعلام بجامعة النهضة: المتحدة قدمت موسما متنوعا وغير مسبوق فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أبو بكر الصالحى، وكيل كلية الإعلام بجامعة النهضة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت قوالب رمضانية مميزة فى دراما شهر رمضان 2023، من خلال تحقيق تنوع غير مسبوق فى المسلسلات ما بين مسلسلات دينية وتاريخية ووطنية وكوميديا ودراما اجتماعية تلبى أذواق الجمهور المصرى بكل فئاته العمرية من الصغار والكبار والشباب.

وأضاف الدكتور أبو بكر الصالحى لـ" الخليج 365"، أن مسلسل الكتيبة 101 للشركة المتحدة مسلسل قوى يعكس الواقع ويحاكى بطولات وتضحيات القوات المسلحة ودورها فى التصدى للإرهاب مما يعزز الانتماء والولاء لدى شباب الجمهورية الجديدة ويغرس قيم الوطنية لديهم.

وتابع وكيل كلية الإعلام بجامعة النهضة، أن دراما الشركة المتحدة لم تترك الأطفال، وحرصت على مخاطبة النشء من خلال مسلسل يحيى وكنوز الذى يقدم قصصا قوية تساعد على تكوين وتثقيف الأطفال.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.