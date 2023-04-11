شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مراكز بالدراسات العليا للتربية بالقاهرة تحصل على اعتماد الأكاديمية المهنية والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تسعى لأن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية سباقة ورائدة وفقًا لمعايير الجودة العالمية والاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة من خلال عدة إجراءات، أهمها التطوير المستمر سواء على مستوى المناهج والبرامج المميزة أو طرق التدريس التى تتواكب مع الجامعات العالمية، وتوفير كافة الإمكانيات والدعم، بالإضافة إلى العمل بشكل متكامل بين كل الكليات حتى يصبح لكل كلية نموذج يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر.
ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية، إن حصول مراكز الكلية الخمس على اعتماد الأكاديمية المهنية للمعلمين جاء نتيجة تطبيق متطلبات العملية التعليمية بها، وذلك وفقًا للعديد من المعايير المعتمدة على المستوى الدولي والتي تحقق الجودة الشاملة في التنمية المهنية للمعلمين.