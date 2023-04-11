شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة المصرية ببرلين: الكتيبة 101 يغرس الانتماء فى أبنائنا بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين بألمانيا ، بمسلسل الكتيبة 101 ، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، والذى يعرض خلال مسلسلات رمضان 2023 .

وأشار رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين ، إلى أن مسلسل الكتيبة 101 من أهم المسلسلات التى يحرص أبناء الجالية على متابعتها خلال شهر رمضان ، لما يحمله المسلسل من قيمة فنية تجسد تضحيات الجيش والشرطة ضد الإرهاب ، ويغرز فى أبنائهم قيم الولاء والانتماء وحب الوطن ، قائلا :"كل يوم بنتجمع قدام الشاشات ونحرص على وجود أبناءنا وأحفادنا لمتابعة كل حلقة من حلقات المسلسل ".

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.