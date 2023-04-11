شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باسيليوس يترأس صلاة البصخة المقدسة بكنيسة العذراء بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس مساء أمس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بأبوان.

وجاء ذلك بمشاركة الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة، وألقى عظة الصلاة بعنوان "كيف يكون المسيح مخلصى الصالح بالرغبة والجهاد والثبات".

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء، بثلاثاء البصخة، حيث يعتبر اليوم الثانى من أيام البصخة فى أسبوع الآلام، ولا تقيم فيه الكنائس صلوات ويحظر رفع البخور فيها حتى إذا توفى أحد فى تلك الأيام، فليحضروا به إلى البيعة، وتقرأ فصول وقراءات ما يلائم ساعة دخول المتوفى إلى الكنيسة من السواعى الليلية أو النهارية بدون رفع بخور.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز أحداث ثلاثاء البصخة والتى تتمثل فى الآتى:

المرور على شجرة التين

كان المسيح عائدا مع تلاميذه ورأى شجرة التين يبست بعد أن لعنها أمس، حيث ترمز هذه الشجرة إلى اليهود بأن الشكل جميل من الخارج لكنها غير مثمرة، فقال له بطرس يا معلم الشجرة أصبحت بلا ورق تماماً، فأكد لهم المسيح أن الإيمان يجعل الجبل ينتقل من مكانه وليس الشجرة فقط.

وحينما دخل السيد المسيح الهيكل سأله الفريسيون بمكر بأى سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان فأجابهم بسؤال من أين جاءت معمودية يوحنا أمن الله أم من الناس ؟ وحذر تلاميذه من خبث الكتبة والفريسيين.

الحديث عن خراب الهيكل

وأشار تلاميذ المسيح إلى فخامة أبنية الهيكل فأنباهم بخرابة واضطهاد الأمم له ولما صعد إلى جبل الزيتون جلس هناك وبدأ يشرح لتلاميذه ترتيب الحوادث وعلامات المجئ الثانى وقال لتلاميذه تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح حاسا إياهم على السهر.



الأنبا باسيلوس



الحضور فى الكنيسة



الحضور فى قداس البصخة