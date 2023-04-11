شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة المصرية الدولية بالتجمع تطلب معلمين للعام الدراسى المقبل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، شروط التقديم في وظائف المعلمين وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم .
- إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة ويفضل الحاصلين على شهادات معتمدة .
-إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم ويفضل الحاصلين على (TOEFL, ILETS) شهادات معتمدة (MOS, ICDL).
وأكدت المدارس الرسمية الدولية، يتم التقدم عن طريق إرسال ال CV على الاميل التالي [email protected]، وارسال السيرة الذاتية CV صحيفة أحوال حديثة مختومة من الادارة التعليمية.
وأضافت المدارس الرسمية الدولية، أن مميزات العمل بالمدارس، أن العمل يكون بنظام المأمورية المفتوحة حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود الغير عادية .