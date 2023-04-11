شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام الشروق: دراما المتحدة 2023 حققت إرضاء للذوق الشعبى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة سهير صالح، عميد أكاديمية الإعلام بالشروق، بجودة العمل الدرامى الذى تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمسلسلات رمضان 2023، مشيرة إلى أن الشركة استطاعت استعادة روح فريق العمل بين صناع المسلسلات ومنحت الفرصة لشباب النجوم والكبار مما يعزز من فكرة بناء أجيال جديدة تمتلك مواهب كبيرة.

وأضافت الدكتورة سهير صالح لـ" الخليج 365" أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت تحقيق ارضاء للذوق الشعبى المصرى والجماهيرى بتنوع الأعمال التى قدمتها المتحدة خلال دراما رمضان ما بين الدراما التاريخية والدينية والدراما الكوميدية والوطنية والاجتماعية.

وأشادت عميد أكاديمية الإعلام بالشروق، باذاعة مسلسل الكتيبة 101 مؤكدة على أهمية تقديم المسلسلات والدراما الوطنية للجمهور لغرس قيم الانتماء لدى الشباب الذين لم يعاصروا تلك الاحداث حتى لا يكونوا فريسة للتلاعب بالفكر لديهم ، متابعة واجب وطنى تقديم المسلسلات الوطنية على مدار العام وليس خلال شهر رمضان فقط.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة، وجت سليمة.