شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد بعد قليل جداول امتحانات الإعدادية وصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد قليل، جداول امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعداد أسئلة الامتحان فى كل مادة من مناهج الفصل الدراسي الثاني مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى، وتكون الأسئلة فيما درسه الطلاب فعليا، إضافة إلى أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي ومدير عموم تنمية المواد الدراسية، مشددة على أن الأسئلة تراعى الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.

وأتاحت الوزارة تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط، مضيفة أن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى بدأت من الثلاثاء 4 إبريل الجارى وحتى 11 من نفس الشهر، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة بيانات الطلاب.