شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد القطار الإسبانى قبل وبعد تطويره.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع تأهيل وتطوير القطارات الأسبانية، حيث يتم تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز، في ورش السكة الحديد بكوم أبو راضى في بنى سويف.

ونشرت وزارة النقل صورا للعربات قبل وبعد التطوير، حيث أوضحت الصور الفارق الكبير قبل وبعد التطوير الشامل لكافة عناصر القطار، ما حوله لجديد.

ويتم تطوير وإعادة تأهيل وتحديث 10 قطارات اسباني، حيث يتكون كل قطار من (عربة بوفيه -4 عربة درجة أولى و6عربات درجة ثانية)، حيث سيتم اعادة تشغيل أول قطار اسباني تم الانتهاء من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل قبل عيد الفطر المبارك، على أن يتوالى تأهيل باقي القطارات الإسباني تباعا طبقا لخطة التشغيل، حسب ما أكده وزير النقل المهندس كامل الوزير.