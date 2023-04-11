شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش: تجارة التجزئة الإلكترونية تشهد نمواً قوياً فى مصر السنوات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصرى، أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير وكالة "فيتش" الأمريكية حول "قطاع تجارة التجزئة في مصر"، والذي أوضح أن قطاع تجارة التجزئة في مصر يتطور بشكل مطرد، حيثُ يتجه المستهلكون إلى تجارة التجزئة الرسمية، خاصًة في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.

وأفاد التقرير أن تجارة التجزئة الإلكترونية في مصر سوف تسجل نموًا قويًا على مدى السنوات القادمة، ويأتي ذلك مدعومًا بإمكانيات وصول قوية إلى الإنترنت في المناطق الحضرية وتحسين الخدمات اللوجستية.

وأشار التقرير أإلى إعلان سلسلة كارفور في يناير 2023 عن خطط للاستثمار بشكل كبير في السوق المصري، بما في ذلك 400 مليون جنيه مصري في عام 2023، ونحو 750 مليون جنيه مصري حتى عام 2025، ويتم توجيه تلك المبالغ لفتح متاجر جديدة وتحديث المتاجر الحالية، ومن شأن تلك الاستثمارات أن تعزز من أداء سوق التجزئة في مصر.

أكد التقرير على استعداد قطاع تجارة التجزئة في مصر لتحقيق نمو قوي خلال فترة توقعات الوكالة على خلفية ارتفاع معدلات الاستثمار في القطاع، وارتفاع الدخل وتنوع التركيب الديموغرافي للسكان لاسيما ارتفاع عدد الشباب البالغين، مما يمكّن المستهلكين من الحصول على السلع والمنتجات من متاجر البيع بالتجزئة الرسمية.

كما تتوقع الوكالة أن عدد السكان الكبير والشباب في مصر سيحقق مكاسب ديموغرافية كبيرة للاعبين في قطاع التجزئة المنظم، حيث يبلغ عدد السكان أكثر من 100 مليون نسمة، منهم 58٪ تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ومن المتوقع أن يستفيد تجار التجزئة من سوق استهلاكية كبيرة ومتنوعة، كما سيؤدي تزايد عدد الشباب البالغين (20- 39 عامًا) إلى زيادة المبيعات في قطاع البيع بالتجزئة الرسمي للأغذية حيث تميل هذه المجموعة إلى تبني أنماط الاستهلاك الحديثة وهي على استعداد لإجراء عمليات شراء ذات قيمة أعلى، وتتوقع الوكالة أن يشكل الشباب البالغون حوالي 30٪ من إجمالي السكان خلال فترة التنبؤ التي تبلغ خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى أن تزايد مستويات الدخل سوف يعزز من مبيعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في قطاع التجزئة.

وأبرز التقرير المجالات التي سوف تشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القادمة والتي من بينها توصيل منتجات البقالة، التي يغذيها ارتفاع الدخل، والسكان الشباب، والوصول القوي للإنترنت في المناطق الحضرية، وتحسين الخدمات اللوجستية، حيث تعد القاهرة موطنًا للعديد من شركات البقالة الإلكترونية الناشئة التي تتوقع الوكالة أن تتوسع بشكل كبير استجابًة للطلب المتزايد، وبحسب الوكالة فإن شركتي (Appetito) و(GoodsMart) من أبرز الشركات الناشئة في مجال البقالة الإلكترونية في مصر.

وأشار التقرير إلى توقعات وكالة "فيتش" بأن تحقق العلامات التجارية الخاصة ذات الأسعار المعقولة أداءً جيدًا، خاصًة في ظل توقعات الوكالة بحدوث انتعاش قوي في دخل الأسر على المدى المتوسط.