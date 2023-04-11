شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان يزور مصر ضمن جولة أفريقية نهاية أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمين مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سيزور مصر، وغانا، وكينيا، وموزامبيق، من أواخر أبريل إلى مطلع مايو، حسبما نقلت "رويترز".

تأتى الزيارة قبل أسابيع من استضافة اليابان قمة لمجموعة الدول السبع.

يذكر أن سفير مصر في طوكيو، محمد أبوبكر، شارك في مأدبة الإفطار التي أقامها رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في مقر إقامته لرؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية في اليابان، لأول مرة منذ أربع سنوات بعد توقفها بسبب انتشار "كورونا"، وذلك بحضور وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" وكبار مسئولي وزارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين ومندوبي المنظمات الإسلامية.

أكد "كيشيدا" خلال كلمته بهذه المناسبة على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين اليابان والعالم الإسلامي، مشيراً إلى ضرورة التسامح ودفع جهود المجتمع الدولي نحو حل الصراعات بالطرق السلمية.

أضاف رئيس الوزراء اليابانى أن المجتمع الدولي يقف عند نقطة تحول تاريخية في اللحظة الراهنة، بما يجعل الجميع مطالبون الآن أكثر من أي وقت مضى بقيادة المجتمع الدولي في اتجاه التعاون بدلاً من الانقسام والصراع، موضحاً أن قيم الوفاق والتسامح التي تتبناها اليابان والدول الإسلامية أصبحت أكثر أهمية لتكون ركيزة أساسية للتعاون الدولي، مؤكداً اعتزامه الارتقاء بعلاقات اليابان مع الدول الإسلامية، مع الاستمرار في دفع مثل هذه الجهود.