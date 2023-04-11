المشترى يمر قرب الشمس اليوم ويبعد عن الكرة الأرضية.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - يمر كوكب المشتري اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023 بالقرب من الشمس في السماء بالجانب البعيد من نظامنا الشمسي بالنسبة للأرض عند الساعة (09:55 مساء بتوقيت جرينتش).

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه عند أقرب مسافة ظاهرية سيبعد المشتري حوالي درجة فقط من الشمس مما يجعله غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع حيث سيكون مطموس في وهج الشمس.