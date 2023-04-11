شكرا لقرائتكم خبر عن %82 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من الحوادث؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من الحوادث.

وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من الحوادث، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من الحوادث.



