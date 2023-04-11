شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تطرح كعك العيد بأسعار مخفضة فى 275 منفذا ثابتا ومتحركا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية وقطاع الإنتاج وجمعيات الإصلاح، طرح كميات كبيرة من الكعك والبسكويت استعدادا لعيد الفطر المبارك وزيادة المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن، ومنتجات الألبان على مدار شهر رمضان بمنافذ الوزارة البالغة 243 منفذ ثابت و 32 متحرك بمختلف المحافظات، خاصة مع زيادة طلب استهلاك المواطنين للسلع الغذائية فى تلك الفترة، لرفع العبء عن المواطن ومواجهة ارتفاع الأسعار.



وفى التقرير التالى نتعرف على الأسعار: وفى التقرير التالى نتعرف على الأسعار:

1- كيلو الكعك يبدأ من 120 جنيها للسادة و150 للمكسرات.

2- البسكويت النشادر 120 جنيه و البرتقال 150 جنيها.

3- الغريبة السادة 130 جنيهًا والمكسرات 150 جنيه.

4- المنين 80 جنيهًا .

5ـ البيتى فور المشكل 150 جنيهًا و السادة 180 جنيها.



أصناف المشروع الخدمي للتغذية المدرسية أصناف المشروع الخدمي للتغذية المدرسية

1- كيلو العك 80 جنيهًا.

2- بسكويت النشادر 90 جنيها.

3- البيتى فور 110 جنيهات والغريبة 100.

4- الشكلمة 120 وسابليه الشيكولاتة 120.