شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسئول لـ"القاهرة الإخبارية": ما يتردد حول ما نشرته واشنطن بوست عبث معلوماتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نفى مصدر مصري مسئول، فى تصريحات للقاهرة الإخبارية، ما زعمته صحيفة واشنطن بوست أن مصر قامت بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سراً إلى روسيا، وفقًا لما زعمت أنه وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة.

وقال المصدر إن ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة.

وأضاف أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، وأن محددات هذه السياسة هى السلام والاستقرار والتنمية.