شكرا لقرائتكم خبر عن جون كيربي: أمريكا ملتزمة بسياسة الصين الواحدة ولا نؤيد استقلال تايوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة الصين الواحدة ولا تؤيد استقلال تايوان.

وأضاف "كيربي" أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي، على تسريب الوثائق السرية، مؤكدًا أن مجلس الأمن القومي لا يعرف بالضبط كيف تم تسريب هذه الوثائق السرية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض نقلته شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بايدن على اتصال مع مسؤولي الأمن القومي بشأن تلك الوثائق.

وصرح "كيربي" بأننا لا نعرف حتى الآن حجم ضرر الوثائق المسربة على الأمن القومي الأمريكي، لافتًا إلى أن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقًا بشأن تلك الوثائق.

وأوضح أن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية قوية مع فرنسا ورئيسها، وأن الصين غير مُحقة في المناورات العسكرية، التي تجريها بالقرب من تايوان.