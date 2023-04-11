شكرا لقرائتكم خبر عن "خير من ألف شهر".. ليلة القدر تبدأ من مغرب الثلاثاء وحتى الأربعاء 19 أبريل والان مع تفاصيل الخبر
وقد اختلف الفقهاء في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
أما بالنسبة للدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي" أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.
وينشر الخليج 365 موعد وتواريخ الليالى الوترية فى العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1444 هجريا 2023 ميلادياً ، حيث ليلة القدر وذلك على النحو الآتى:
"خير من ألف شهر" .. الليالى الوترية فى العشر الآواخر من رمضان
ليلة 21 تبدأ من مغرب الثلاثاء 2023 ـ 4ـ 11 حتى فجر الأربعاء 2023 ـ 4 ـ 12
ليلة 23 تبدأ من مغرب الخميس 2023 ـ 4 ـ 13 حتى فجر الجمعة 2023 ـ 4 ـ 14
ليلة 25 تبدأ من مغرب السبت 2023 ـ 4 ـ 15 حتى فجر الأحد 2023 ـ 4 ـ 16
ليلة 27 تبدأ من مغرب الإثنين 2023 ـ 4 ـ 17 حتى فجر الثلاثاء 2023 ـ 4 ـ 18
ليلة 29 تبدأ من مغرب الأربعاء 2023 ـ 4 ـ 19 حتى فجر الخميس 2023ـ 4 ـ 20