شكرا لقرائتكم خبر عن مأموريات الشهر العقارى تحدد 3 شروط لتسجيل العقارات والأراضى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى 7 مايو من العام الماضى بدأت مأموريات الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية فى استقبال المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم وأراضيهم ممن تنطبق عليهم الشروط التى حددها القانون.

ووفقا للقانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديلات الشهر العقارى يجوز تسجيل العقارات لمن تنطبق عليه هذه الشروط وهى:

1- من لديه عقد نهائى.

2- من لديه عقد عرفى ومستند يفيد الحيازة لمدة 5 سنوات بحسن نية.

3- وضع اليد ومستند يفيد الحيازة لمدة 15 عاما بحسن نية.

واختصر القانون الجديد خطوات تسجيل العقار في الشهر العقارى تضمنت:

1- التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار محل التسجيل.

2- تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية واستلام إيصال برقم وارد.

3- خلال 24 ساعة تصلك رسالة على الهاتف المسجل لدي المأمورية تفيد الآتي:

- قيد الطلب بدفتر الاسبقيات في حالة استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة

- عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة

- إرجاء بحث الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الذي يسبقه

4- تنشر المأمورية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية إعلان بتسجيل العقار وبياناته

- جريدة الأهرام "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"

- جريدة الاخبار "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية"

- جريدة الجمهورية "الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والوادي الجديد"

5- يحق الاعتراض أمام المأمورية خلال 10 أيام من تاريخ النشر

6- تقوم المأمورية بالمعاينة للتحقق من وضع اليد أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال

7- تبدي المأمورية رأيها في الطلب ثم ترفعه إلى المكتب وذلك في مدة لا تجاوز 23 يوم من تاريخ تقديمه.

8-عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على لجنة مختصة تصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض.