شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تسند مهام المرور على مستخدمى الممارسة لشركة شعاع.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمي نظام الممارسة لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لضمان محاسبة هولاء المخالفين بدقة وعدم التلاعب فى حق الدولة ، كاشفا أن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بإسناد هذه المهمة لشركة شعاع نتيجة للنجاحات التى حققتها الشركة خلال الفترة الماضية و مساهمتها فى القضاء على أخطاء فواتير الاستهلاك.

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل" الخليج 365" ، أن القرار تم تطبيقه بشركتى توزيع كهرباء كبرى تمهيدا للتعميم قبل نهاية العام بجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى ، موضحا أن الهدف من هذا القرار هو ضمان تحصيل قيمة الممارسة التى تعتبر محضر تصالح بين المخالف و شركة الكهرباء.

و أشار المصدر إلى أنه خلال الفترة الماضية تم اكتشاف بعض المخالفات المالية و التلاعب فى حق الدولة من خلال عدم حساب قيمة الممارسة بشكل دقيق ، مشيرا إلى أن المرور شهريا على مستخدمي الممارسة سيضمن للدولة حقها اولا بأول.