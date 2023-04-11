شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على فتاة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء على تطبيق تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق تيك توك، وتم إحالتها إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تم ضبط المتهمة بعد أن رصدت أجهزة الأمن، تورطها في نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشارها بتطبيق تيك توك.

تم تحديد مكان تواجد المتهمة بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبطها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.