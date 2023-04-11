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يا رب كتر فرحتنا.. إفطار المطرية وأحد السعف.. صورتان تلخصان سر الفرحة بمصر

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القاهرة - سامية سيد - ما بين أكبر مائدة إفطار رمضانى شهدها حي المطرية في القاهرة، واحتفالات الأقباط بأحد السعف "أحد الشعانين" في دير الأنبا سمعان بمنطقة المقطم، ما بين الحدثين الشعبيين العظيمين ارتسمت السعادة والبهجة على وجوه المصريين، سواء مسلمين أو مسيحين، تحت مظلة وطن للجميع.

 

الصورة الأولى التي التقطها الزميل كريم عبد العزيز التي لخصت حالة الفرحة والسعادة لأهالى المطرية الذين نظموا أكبر مائدة إفطار رمضانى في مصر، لتمر بضعة أيام ليرصد الزميل حسين طلال بعدسته احتفال الأقباط بأحد السعف وذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم.

 

الصورتان المبهجتان تؤكدان قوة التلاحم بين نسيجى الشعب المصرى، كما تؤكد احتواء مصر لكل أبنهائها دون تمييز في الجمهورية الجديدة.

 

إفطار-المطرية
إفطار-المطرية
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أحد السعف
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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