شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا انخفاض فى درجات الحرارة واستمرار سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تقلبات جوية بين اليوم والثانى بسبب تنوع مصادر الكتل الهوائية التى تؤثر علينا والتوزيعات الضغطية المتواجدة فى طبقات الجو العليا، لافتة إلى أنه اعتبارا من اليوم بدأت درجات الحرارة فى الانخفاض بشكل كبير.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن غدا الثلاثاء سنشهد انخفاضا فى درجات الحرارة والعظمى 24 درجة مئوية مع يوم الأربعاء 21 درجة مئوية خلال فترات النهار وستكون أجواء أشبه بالشتوية بسبب تعمق المنخفض الجوى الموجود فى طبقات الجو العليا.

أوضحت منار غانم أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار لكن المناطق ستختلف والمنخفض الجوى سيتعمق على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومتوقع غدا الثلاثاء أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية مطروح والإسكندرية شمال الوجه البحرى مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وتمتد ليلا إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحرى القاهرة الكبرى سواحلنا الشمالية الشرقية رفح والعريش وأمطار خفيفة ومدن القناة.