ناظر محطة سوهاج ينقذ راكبا قبل دهسه أسفل عجلات القطار الروسى

وقال مصدر بالسكة الحديد، أنه خلال قيام قطار رقم 159 روسي ثالثة تهوية ديناميكية خط الإسكندرية - القاهرة - أسوان من محطة قطارات سوهاج ضمن مقرر توقف القطار، لاحظ ناظر المحطة خلال مناظرته القطار أحد الركاب يحاول استقلال القطار خلال تحركه.

وأوضح المصدر أنه عقب ملاحظة تواجد الراكب خلال تحرك القطار لاحظ ناظر المحطة سقوط الراكب بين القطار ورصيف المحطة على الفور تمكن ناظر المحطة من إنقاذه عقب جذبه جهة الرصيف، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وناشدت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب الإلتزام بتعليمات السكة الحديد من خلال العبور من المززلقانات وكذلك عدم استقلال القطار خلال تحركه من محطة الإنطلاق لعدم تعريض حياة الركاب للخطر وكذلك منع وقوع الخسائر البشرية والخسائر المادية خلال رحلات قطارات السكة الحديد.