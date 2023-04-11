شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تنظم ورش عمل عن مواجهة مخططات إسقاط الدول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الداخلية تنظيم ورش عمل تدريبية للكوادر الإدارية بعدد من الوزارات تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول.

وفى سياق متصل واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، مرحلتى "الإعدادية - الثانوية"، للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية.