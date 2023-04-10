شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: يمكن تطهير المال الحرام بهذه الطريقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه طالما صدقت التوبة من الحرام، يمكن للعبد أن يغسل نفسه من المال الحرام عن طريق الصدقة على أى مصارف خير مستشفيات إطعام طعام ما عدا المساجد، مستشهدا بالحديث الشريف ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ :ِإذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ .. من جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به، لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "يا رب تكون توبته خالصة لله، هو هيتصدق بالمال الحرام ولن يكون عليه أجر، ولكن يتشال عنك الوزر والمعصية اللى ارتكبتها، يعنى لو أخدت رشوة فى مصلحة ما وخلاص كل شخص ذهب إلى حالة وأنت مش عارف فين صاحبها والمووضع انتهى على كده خرج قيمة الرشوة صدقة فى أى مكان بس أوعى المساجد وبيوت الله ابعد عنهم المال الحرام، يبقى أنت كده يتشال من عنك الوزر فقط لكن مش هتأخد أجر الصدقة".

واستكمل الجندى: "بعد كده ربنا هيكرمك وهيكون معاك مال حلال طلع منه صدقة وزكاة، وربنا هيقبل منك وهتأخد الأجر والثواب وكمان هيتشال عنك أى وزر، وربنا يتقبل كل عمل صالح ويبعد عنا وعنكم المال الحرام".