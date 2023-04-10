شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آثار القاهرة: 20 درجة لامتحانات الميد تيرم وانتظام تصحيح الاختبارات أولا بأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن الكلية تواصل تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم" والتى بدأت فى بداية شهر أبريل الجارى، ومن المقرر أن تختتم الكلية الاختبارات يوم الأربعاء الجارى.

وأشار الدكتور أحمد رجب فى تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن الكلية تعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول حضوريا سواء على مستوى طلاب البكالوريس أو الدراسات العليا، وفى نفس الوقت المحدد للمادة بجدول المحاضرات مع توزيع الجدول على فترات لتجنب الزحام.

وأضاف عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن تم تخصيص 20 درجة لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم " ويتم اعلانها فى نهاية العام الدراسى بعد إضافة درجات أعمال السنة المخصص لها 10 درجات والامتحان التحريرى النهائى بواقع 70 درجة ، لافتًا إلى أنه يتم تصحيح الاختبارات بشكلٍ يرمى من قبل عضو هيئة التدريس المسئول عن المادة.

وتشهد كليات جامعة القاهرة انتظاما فى عقد المحاضرات منذ انطلاق شهر رمضان المبارك مع تنظيم امتحانات الميد تيرم والتوسع فى تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات للطلاب على مدار الشهر.