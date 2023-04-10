شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ختام الأنشطة الطلابية لمدارس ذوى الهمم بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت إدارة الهرم التعليمة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، حفل ختام الأنشطة الطلابية للتربية الخاصة، وذلك فى حضور دكتورة هالة الروينى مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتورة أمنية السيد مسئول التربية الخاصة بإدارة الهرم التعليمية وخالد عبد الحميد مدير عام إدارة الهرم، وشيرين فؤاد وكيل الإدارة.

شهد الحفل إقامة عروض استعراضية فنية ورياضية للطلاب ذوى الهمم، طلاب المدرسة الفكرية بالهرم، فيما تم تكريم المتميزين والمتفوقين في حفل ختام الأنشطة، وأكدت دكتورة أمنية السيد أن الطلاب المبدعين من ذوي الهمم، قد أدخلوا البهجة لنفوس جميع الحضور في هذا الحفل، موضحة أن دور التربية والتعليم هو استكشاف واستخراج الطاقات الإبداعية الطلاب من ذوي الهمم.