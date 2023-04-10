شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسليط الضوء عليهم بمسلسل حضرة العمدة.. من الرائدات الريفيات وما دورهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل حضرة العمدة، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واحد من المسلسلات الاجتماعية الهامة التى لاقت إشادات واسعة خلال عرضه فى دراما رمضان 2023.

المسلسل سلط الضوء على حملات طرق الأبواب التى يقوم بها المجلس القومي للمرأة لنشر الوعى ببعض الرسائل الهامة الخاصة ودور الرائدات الريفيات فى هذه الحملات الهامة ، فمن هم الرائدات الريفيات وما هو دورهم فى القرى؟

تلعب الرائدة الريفية دور كبير في المجتمع الريفي، فهي همزة الوصل بين المؤسسة الصحية و سيدات القرية،إلي جانب القيام بتوعيتهن بمختلف القضايا المجتمعية مثل خطورة الزيادة السكانية ومحاربة الشائعات وفوائد تنظيم الأسرة،وأهمية المبادرات الرئاسية لصحة كل سيدة بالقرية وكيفية الاستفادة وغيرها.

ومن ضمن أدوار الرائدات الريفيات توعية السيدات بمبادرات مثل حياة كريمة،ومخاطر الزواج المبكر ،وكل القضايا المجتمعية،وكذلك الرد علي اسئلتهن في أي وقت فيما يخص أي قضية مجتمعية أو معرفة كيفية الحصول علي خدمة حكومية، كما انهم يساهمون في التواصل بينهن و بين التضامن فيما يخص برامج تكافل وكرامة وغيرها من برامج التضامن الاجتماعي، ومع القومى للمرأة ومبادراته المختلفة وحملات طرق الأبواب.

ويجسد دور البطولة فى مسلسل "حضرة العمدة" الفنانة روبى ويعرض خلال شهر رمضان، من تأليف الكاتب الكبير ابراهيم عيسى وإخراج عادل لبيب وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه.

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.