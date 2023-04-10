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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أتوبيس اصطدم بعمود خط مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وفور ورود البلاغ، توجهت قوة من إدارة مرور الجيزة وكافة الإدارات المعنية لمحل البلاغ وتم رفع الأتوبيس وأثار الحادث بالكامل وتسيير حركة المرور.
يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة التواجد الميداني واتخاذ اللازم في حال وجود أي معوقات.
جدير بالذكر أن غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت اليوم بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الواحات الصحراوى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق الواحات، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها و4 أطفال وتم المتوفية الى المشرحة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم
رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم
رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم
رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم
رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم
رفع أتوبيس اصطدم بعمود مترو أنفاق الجيزة لمنطقة نفق الهرم