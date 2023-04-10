شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى للإعاقة تشيد بالمسلسل الكرتونى "المحمية": يسهم فى الحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بمسلسل كارتون المحمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحة أن المسلسل يطرح قضية هامة وهى قضية الحفاظ على البيئة وخطورة التلوث على العالم كله وليس مصر فقط.

وأضاف المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مسلسل المحمية يتوجه للأطفال وهو عمل مهم جدا ويتماشى مع ما يعانيه العالم من آثار التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن العمل الفنى يسلط الضوء على ضرورة تعليم الأجيال القادمة كيفية التعامل مع البيئة والحفاظ عليها من التلوث ويحمل رسائل هامة للغاية للصغار والكبار.

ويعرض فى رمضان المسلسل الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول سكان المحمية (فرح وحمزة) حفيدى حارس المحمية، وتتعرض المحمية لخطر، ويستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليه بطرق ذكية وابتكارية، وتحمل الحلقات الكثير من المغامرات داخل المحمية، وتعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافهم.

المسلسل مكون 30 حلقة ومدة الحلقة 15 دقيقة، بطولة أصوات: زياد الجندى فى دور حمزة، ولمى هانى بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوى، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبو العينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم، وهانى عبد الحى فى دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزى، وإياد الجندى، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى في شخصية "شارك" الشرير، ومعتز الشاذلى.

مسلسل "المحمية" من إخراج أحمد مهدى وحسين مجدى وسيناريو وحوار باسل مجدي، وإنتاج "هاشتاج" عصام السقا، وإشراف عام إسلام عبد الحكيم.

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.