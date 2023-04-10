شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 2 مليون و879 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان لها اليوم الإثنين عن نشاط مديريات القوى العاملة بـ 9 محافظات هى : الجيزة، ومطروح، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، وجنوب سيناء، راصدةً ما قدمته من خدمات وأنشطة خلال شهر مارس 2023، وتمثلت فى توفير 640 فرصة عمل لذوى الهمم والقدرات، والتفتيش على 3969 منشأة عمالياً وتحرير 361 محضراً لمنشآت مخالفة، والتفتيش على 1403 فى مجال السلامة والصحة المهنية وإعطاء 331 مخالفة لمنشآت، وعقد 36 ندوة توعية فى مجالات مختلفة، و صرف 2 مليون و 879 ألفاً و 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بتلك المديريات .

وجاء في البيان، أن الوزارة تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء برئاسة أشرف علم الدين، يُفيد بأن "المديرية" قامت بتشغيل 736 شاباً من أبناء المحافظة ، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 24 من ذوى الهمم،وصرف 57 ألف جنيه منح رعاية إجتماعية لـ 22 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، فضلاً عن استخراج 28 ترخيص عمل لأجانب من 7 جنسيات مختلفة ، وخلال الشهر ايضاً جرى التفتيش على 84 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 33 محضراً ، وتنظيم 2 ندوة للتوعية ، وفى مجال التفتيش العمالي على 205 منشأة وبحث 32 شكوى عمالية.

وعن نشاط مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح برئاسة عاطف درويش، ذكرت الوزارة في بيانها أن "المديرية" أفادت بتشغيل 164 شاباً من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 11 من ذوى الهمم،وصرف 59 ألف جنيه منح رعاية إجتماعية وصحية لـ 24 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، كما تم التفتيش على 97 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفر عن تحرير 25 محضراً ، وفى مجال التفتيش العمالي على 230 منشأة ،يعمل بها 838 عامل ، وأسفر عن تحرير 16 محضراً لمنشآت مخالفة ، فضلاً عن عقد 4 ندوات توعية استفاد منها 110 عامل وعاملة و استخراج 377 ترخيص عمل لأجانب من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وعن مديرية القوى العاملة بمحافظة اسيوط برئاسة على سيد مصطفى، قامت "المديرية" بتشغيل 922 شاباً من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 41 من ذوى الهمم ، وصرفت 45 ألف جنيه على الرعاية الإجتماعية والصحية لـ 20 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بياناتها ، والتفتيش على 122 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفر عن تحرير 56 محضراً ، وتنظيم 5 ندوات للتوعية والتثقيف ، وفى مجال التفتيش العمالى على 1343 منشأة يعمل بها 7899 عاملاً ، وأسفر عن تحرير 113 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 23 شكوى عمالية ، والانتهاء من تدريب 48 من ذوى الهمم على مهن النجارة والحاسب الآلي بمراكز التدريب المهنى.

كما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور هشام أبو زيد ،بتشغيل 600 شاباً من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، منهم 23 من ذوى الهمم ، وبحث 109 شكوى عمالية ، وإستخراج 716 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وصرف 195 ألف جنيه لـ 82 عامل من العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ،المسجلين بقاعدة بيانات المديرية ، وكذلك التفتيش على 461 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،يعمل بها 2629 عاملاً ، وأسفر عن تحرير 81 محضراً ، وفي مجال التفتيش العمالي على 425 منشأة يعمل بها 2323 عاملاً ، وأسفر عن تحرير 21 محضراً لمنشآت مخالفة وعقد 7 ندوات توعية بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و 5 ندوات فيما يخص شؤون المرأة استفاد منها 110 عامل وعاملة.

أما مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد برئاسة عبد الونيس عبدالله ، أسفرت جهودها عن تشغيل 423 شاباً من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، وتوفير فرصة عمل لـ 359 شاب من ذوي الهمم ، وصرف 55 ألف جنيه لـ 16 عامل من العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً و المسجلين بقاعدة بيانات المديرية ، والتفتيش على 124 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفر عن تحرير 16 محضراً وعقد 11 ندوة توعية وتثقيف فى نفس المجال بحضور 126 عامل ، وفى مجال التفتيش العمالى على 375 منشأة يعمل بها 2062 عاملاً ، وأسفر عن تحرير 28 محضراً لمنشآت مخالفة وعقد 2 ندوة توعية لـ 41 عامل في نفس المجال، بالإضافة إلى إستخراج 879 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة .

وتضمن البيان، نشاط مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء برئاسة محمد سالم عبد المالك، والتى قامت بتشغيل 42 شاباً من أبناء المحافظة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، وتوفير فرصتين عمل لذوى همم ، وصرف 14 ألف جنيه لـ 5 عمال من العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً والمسجلين بقاعدة بيانات المديرية ، وكذلك التفتيش على 19 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية يعمل بها 1294 عامل ، وفى مجال التفتيش العمالى على 131 منشأة ، بالإضافة إلى إستخراج 29 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة .

كما شمل البيان ، تقريراً من حازم حسن مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ ،أوضح فيه أن "المديرية" قامت بتشغيل 493 شاب منهم 12 من ذوى الهمم من أبناء المحافظة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، وصرف 2 مليون و309 ألفاً و 500 جنيه لـ 4566 عامل من العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً والمسجلين بقاعدة بيانات المديرية، فضلاً عن الانتهاء من 4 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة والتبريد والتكييف وإصلاح الأجهزة المنزلية لـ 45 متدرب ،والتفتيش على 237 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفر عن تحرير 37 محضراً لمنشآت مخالفة ، وفى مجال التفتيش العمالى على 593 منشأة ، يعمل بها 6657 عاملاً وأسفر عن تحرير 33 محضراً لمنشآت ، بالإضافة إلى إستخراج 600 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة .

وعن مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة برئاسة محمد طه ،وما قدمته من خدمات وأنشطة جاء في البيان أن "المديرية" أفادت بتشغيل 3815 شاباً من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، منهم 130 من ذوى الهمم،وصرف 190 ألف جنيه منح رعاية إجتماعية لـ 79 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، فضلاً عن التفتيش على 209 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفر عن تحرير 79 محضراً ، وتنظيم 3 ندوات توعية وتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالى على 215 منشأة يعمل بها 18142 عامل، أسفر عن تحرير 128 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 828 شكوى عمالية ، فضلاً عن إستخراج 1967 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيه مزاولة حرفة .

وختاماً في مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة برئاسة عثمان عبد الرسول ،والتي أفادت بتوفير 385 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، وتوفير 38 فرصة عمل لذوى الهمم ، وإستخراج 1840 شهدة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة ، فضلاً عن عقد 3 دورات تدريبية للشباب إستفاد منها 30 متدربة بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة ، كما جرى التفتيش على 50 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفر عن تحرير 4 محاضر ، وفى مجال التفتيش العمالى على 452 منشأة يعمل بها 1166 عاملاً ، وأسفر عن تحرير 22 محضراً لمنشآت مخالفة وبحث 35 شكوى عمالية .