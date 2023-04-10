شكرا لقرائتكم خبر عن قد تمتد للقاهرة.. خرائط الأمطار المتوقعة بجميع الأنحاء خلال الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خرائط الأمطار التى تشهدها البلاد بداية من اليوم على أغلب الأنحاء، والتى قد تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى.

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ومدن القناة.

- الأمطار قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.

- الأمطار قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

- الأمطار تكون خفيفة ورعدية على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع محمود فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على محافظة البحر الأحمر ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على وسط وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: "القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".