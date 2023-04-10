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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع أعمال إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بدمياط والان مع تفاصيل الخبر
وتفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفقة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أعمال الإنشاءات بالمركز استعدادا لافتتاح المركز خلال العام الجاري بقرية المحمدية بمحافظة دمياط وهى إحدى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث سيقدم المركز جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ،ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز سنويا قرابة 3000 مريض ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظتي دمياط وكفر الشيخ، لاسيما أنهم من المحافظات المحرومة من خدمات علاج الإدمان، كما يوفر المركز ما يقرب من 80 فرصة عمل لأبناء محافظة دمياط، بالإضافة الى 28 مركز علاجي تابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والجهات الشريكة للخط الساخن "16023" فى 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت لا تتجاوز 12 مركز علاجي فى 7 محافظات فقط في عام 2014، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد من قبل القيادة السياسية في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات" الشرقية وسوهاج وأسوان والغربية "،ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.
وزيرة التضامن تتابع أعمال إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بدمياط
وزيرة التضامن تتابع أعمال إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بدمياط
وزيرة التضامن تتابع أعمال إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بدمياط