شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع أعمال إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أعمال إنشاء أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع محافظة دمياط، ويتضمن المركز 140 سريرا وعدد 2 عيادات خارجية، كما يتضمن المركز "صالة جيم، مكتبة، مسرحا، قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية وملعب كرة قدم وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل"، وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان.

وتفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفقة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أعمال الإنشاءات بالمركز استعدادا لافتتاح المركز خلال العام الجاري بقرية المحمدية بمحافظة دمياط وهى إحدى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث سيقدم المركز جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ،ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز سنويا قرابة 3000 مريض ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظتي دمياط وكفر الشيخ، لاسيما أنهم من المحافظات المحرومة من خدمات علاج الإدمان، كما يوفر المركز ما يقرب من 80 فرصة عمل لأبناء محافظة دمياط، بالإضافة الى 28 مركز علاجي تابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والجهات الشريكة للخط الساخن "16023" فى 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت لا تتجاوز 12 مركز علاجي فى 7 محافظات فقط في عام 2014، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد من قبل القيادة السياسية في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات" الشرقية وسوهاج وأسوان والغربية "،ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.

ويعد مركز العزيمة بمحافظة دمياط أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " كما ينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع محافظة دمياط العديد من الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان كذلك تنفيذ برامج توعوية عن خطورة تعاطى المخدرات في العديد من القرى ويتم تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة تعاطي المخدرات، وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" ،لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.