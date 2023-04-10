شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية: مقتل 5 وإصابة 6 أخرين فى إطلاق النار بمدينة لويفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شرطة لويفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية، مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم، وإصابة 6 أخرين في الهجوم الذى أعلنت عنه منذ قليل في شارع بالمدينة.

وأكد مسؤول بالشرطة الأمريكية، وقوع 5 قتلى في إطلاق النار، دون ذكر دوافع الجاني.

وتتعرض الولايات المتحدة الأمريكية، لعمليات إطلاق نار متكررة، حيث أعلنت الشرطة الأمريكية، الليلة الماضية، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في مدينة أورلاندو، وصرحت شرطة المدينة أنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري.